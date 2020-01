Autostrade: Toninelli (M5s), aumentano pedaggi in regioni leghiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'anno i pedaggi aumenteranno solo nelle autostrade delle regioni gestite dalla Lega, nella fattispecie in Lombardia e Veneto". E' quanto afferma, in una nota, il senatore del M5s Danilo Toninelli. "Il buon governo leghista a guida Zaia - sottolinea - porterà all'aumento della tratta Padova-Mestre di dell' 1,20 per cento. Mentre, per quanto riguarda il segmento lombardo, gli aumenti sono del 3,79 per cento per la BreBeMi (Brescia-Bergamo-Milano) e del 5 per cento per la Piacenza-Brescia. Per la Pedemontana Lombarda, tratta sulla quale il Movimento 5 Stelle si è battuto da sempre affinché non si facesse, gli aumenti saranno dello 0.80 per cento. Mi verrebbe da dire che tutte le autostrade che portano alla Lega sono onerose e chi paga alla fine è sempre il cittadino. La Lega ha costruito modelli finanziari a propria immagine e somiglianza, ovvero completamente fallimentari, con autostrade sottoutilizzate rispetto alle stime e mal gestite. Quello della Lega non è un modello di gestione apparentemente virtuoso, ma perdente".(Com)