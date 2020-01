Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito gli appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNELa vicesindaco Anna Scavuzzo è presente alla partenza del corteo di motociclisti della “Befana benefica”, giunto alla 53° edizione, che da Corso Sempione raggiungerà i piccoli ospiti dell’Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione e della Sacra Famiglia di Cesano Boscone per portare i doni dell’Epifania.Corso Sempione (ore 9.30)L'assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Marco Granelli accoglie lo storico corteo dei Magi che parte da piazza Duomo alle 11.30piazza Sant'Eustorgio (ore 12.30)REGIONEGli assessori regionali Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e Disabilita'), Riccardo De Corato (Sicurezza e Immigrazione) e Giulio Gallera (Welfare) servono a tavola 200 senzatetto in occasione della 'Befana del clochard'.Hotel Principe di Savoia, piazza della Repubblica 17 (ore 12)VARIEIl Vice Ministro Stefano Buffagni partecipa al pranzo solidale "La Befana del Clochard".Hotel Principe di Savoia, piazza della Repubblica 17 (ore 12) (Rem)