Rieti: incidente stradale su via Salaria ad Accumoli, due morti

- Sono due le persone morte nell'incidente stradale avvenuto oggi, e che ha coinvolto due veicoli, sulla strada statale 4 “Via Salaria”, all’altezza del km 141, in località Accumoli, in provincia di Rieti. A causa dell'incidente sono in corso rallentamenti alla circolazione stradale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine, per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.(Rer)