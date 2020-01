Energia: leader turco-cipriota Tatar, accordo su EastMed fra Atene e Nicosia “ostile” a nostri interessi (2)

- Lo scorso 2 gennaio i ministri dell’Energia di Grecia, Cipro e Israele, rispettivamente Costis Hatzidakis, Yiorgos Lakkotrypis e Yuval Steinitz, hanno firmato ad Atene l'accordo tripartito per la costruzione del gasdotto EastMed. La sigla dell’accordo è giunta alla presenza del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, di quello israeliano Benjamin Netanyahu e del presidente cipriota Nicos Anastasiades. Lungo 2.100 chilometri e con un costo stimato di sei miliardi di euro, l'EastMed dovrebbe essere completato e attivato entro il 2025 per trasportare gas naturale da Israele all'Italia attraverso Cipro e Grecia. Quando sarà pienamente operativo, l'EastMed dovrebbe soddisfare il 10 per cento della domanda di gas naturale dell'intera Europa. Il progetto mira a collegare Cipro, Grecia e Israele nella catena di approvvigionamento energetico dell'Europa e a ostacolare gli sforzi della Turchia di estendere il suo controllo nel Mediterraneo orientale, sottolinea il quotidiano “The Times of Israel”. Il gasdotto consentirà il trasferimento di 12 miliardi di metri cubi all'anno dalle riserve di gas offshore di Israele e Cipro verso la Grecia, e poi in Italia e in altri paesi dell'Europa sud-orientale. (Tua)