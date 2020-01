Croazia: ballottaggio presidenziali, affluenza al 43,5 per cento alle 16:30 (2)

- Il candidato di centrosinistra Milanovic ha dichiarato, nel suo discorso conclusivo, che un suo eventuale mandato presidenziale avrebbe l'obiettivo di unire e non dividere il paese e ha sottolineato l'importanza di avere "una governance rispettabile" e lontana dalle accuse di corruzione al fine di risolvere i problemi, a cominciare da quello del calo della popolazione. La candidata e presidente uscente Grabar-Kitarovic ha invece osservato che quando ha assunto il primo mandato "la Croazia era in ginocchio". "Da allora siamo riusciti a sostenere la crescita e lo sviluppo", ha detto Grabar-Kitarovic. Al primo turno, che si è svolto lo scorso 22 dicembre, Milanovic si è piazzato al primo posto con il 29,56 per cento dei consensi, mentre la Grabar-Kitarovic si è attestata 26,65 per cento. Al terzo posto si è classificato l'imprenditore ed ex cantante folk Miroslav Skoro, che ha ottenuto il 24,42 per cento. Secondo quanto sostengono diversi osservatori, il risultato del secondo turno potrebbe tuttavia essere ribaltato in favore della presidente uscente Grabar-Kitarovic, dato che al primo turno una buona fetta dei voti del centro-destra sono stati convogliati sul candidato indipendente Skoro, il quale non è stato tuttavia ammesso al ballottaggio. Grabar-Kitarovic, da parte sua, deve fare i conti con le forti spaccature all'interno del suo partito, l’Hdz, che hanno portato il candidato indipendente Miroslav Skoro a sfiorare il ballottaggio. Le elezioni presidenziali croate si svolgono ogni cinque anni e il mandato attuale di Grabar-Kitarovic terminerà il 18 febbraio. (Zac)