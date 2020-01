Rai: Anzaldi (Iv), imbarazzante errore Tg1 su sciiti e sunniti

- "Può il Tg1 della Rai in un momento così delicato per il Paese e per gli equilibri dell'area mediterranea proporre una rappresentazione grafica così sbagliata? Quella andata in onda sul primo tg Rai è una mappa da fake news, che definisce sunnita l'Iran e sciita l'Arabia Saudita. Possibile che nessuno abbia controllato?". Lo scritto su Facebook il deputato di Italia viva Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, che ha pubblicato la mappa presentata al Tg1. "Un errore imbarazzante - prosegue Anzaldi - che peraltro nasconde un pressappochismo ancor più imbarazzante: davvero si può pensare di semplificare con l'accetta la situazione in Medio Oriente? In Iraq ci sono sciiti, sunniti, curdi e altre minoranze. In Libano sunniti, sciiti, cristiano maroniti, drusi, etc. Tutto è avvenuto sotto il controllo di un'infinita e costosa catena di comando: direttore, cinque vice direttori, tre vice direttori a disposizione del direttore ed una redazione esteri di 11 giornalisti e tre inviati. E poi qualcuno si domanda come fa la Rai a non cogliere al volo l'occassione o peggio censurare la presenza di Rula Jebreal in Rai. Semplice: non hanno alcun bisogno di innovare o aggiornare per migliorare il prodotto, tanto i soldi piovono dal cielo, grazie al canone".(Com)