Parchi Roma: Peciola, Comune ripristini subito targa Welby

- "Qualche integralista nostalgico, oppure balordi di poca memoria hanno aggredito il ricordo laico della città, hanno attaccato un simbolo che sta a cuore a tutte le menti libere". Lo scrive su Facebook Gianluca Peciola, Movimento civico per Roma. "La targa di Piergiorgio Welby a Roma è stata distrutta e Mina è qui, nei giardini di piazza Don Bosco, indignata e combattiva come sempre - aggiunge Peciola -. Il Comune ripristini subito la targa, lo faccia per Mina, per la figura di Piergiorgio e per tutti i romani e le romane. Forza Mina! Grazie a Erica Battaglia per essere subito intervenuta".(Com)