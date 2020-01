Libia: Riad condanna approvazione parlamento turco dell'invio di forze militari a Tripoli

- Il Regno dell'Arabia Saudita ha espresso il suo rifiuto e la condanna della recente escalation turca nel dossier libico. Riad ha condannato in una nota l'approvazione del parlamento turco dell'invio di forze militari in Libia, e considera questa decisione "una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu emesse sulla Libia e che mina gli sforzi internazionali per risolvere la crisi libica". Il Regno ha affermato che questa escalation turca "costituisce una minaccia alla sicurezza e alla stabilità in Libia e una minaccia alla sicurezza araba e regionale in quanto è un'interferenza negli affari interni di un paese arabo nella flagrante violazione dei principi e delle alleanze internazionali". (Res)