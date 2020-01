Italia-Libia: colloquio telefonico Di Maio-Siyala, condanna raid collegio militare di Hadaba

- A seguito dell’attacco aereo che nella giornata di ieri ha colpito il collegio militare di Hadaba, a sud di Tripoli, causando decine di morti e feriti anche tra la popolazione civile, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo libico Mohamed Siyala. Nel corso del colloquio, riferisce la Farnesina in una nota, Di Maio ha espresso le proprie condoglianze al Governo di accordo nazionale e alle famiglie delle vittime e ha condannato l’attacco. Ogni azione militare – ha detto il ministro Di Maio – provoca sofferenze ingiuste alla popolazione civile, aggrava la crisi umanitaria e alimenta una pericolosissima escalation del conflitto. L’Italia rifiuta la logica del confronto militare, che nelle ultime settimane ha coinvolto in misura crescente obiettivi civili e causato ulteriori, ingiustificate sofferenze all’amico popolo libico. L’Italia – ha proseguito il titolare della Farnesina – è fermamente convinta che non vi sia alcuna scorciatoia militare per raggiungere una soluzione durevole e sostenibile alla crisi libica e chiede pertanto a tutte le parti un’immediata cessazione di ogni tipo di azione militare e il ritorno ad un percorso di dialogo politico sotto egida Onu. (Com)