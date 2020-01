Iraq: segretario generale Nato Stoltenberg convoca riunione d'emergenza per domani

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha convocato una riunione di emergenza dell'Alleanza Atlantica che avrà luogo domani alle 15:00 CET (14:00 GMT) tra le crescenti tensioni in Medio Oriente, secondo quanto riferito dal quotidiano austriaco "Der Standard". L'agenda dell'incontro si concentrerà sulla situazione in Iraq a seguito dell'uccisione di Qasem Soleimani, capo della forza d'élite Qods del Corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica, in un raid aereo statunitense vicino all'aeroporto internazionale di Baghdad. Oggi il parlamento iracheno ha approvato una risoluzione che invita il governo a porre fine alla cooperazione militare con le forze della coalizione a guida statunitense. I legislatori iracheni hanno anche espresso la loro volontà di porre fine alla presenza militare straniera in Iraq, compreso l'uso dello spazio aereo e delle acque territoriali del paese. (Irb)