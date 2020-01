Rai: Patuanelli su Rula Jebreal, esclusione preventiva è censura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in un paradosso: non si vuole trasformare in tribuna politica il Festival di Sanremo, ma si opera una scelta di 'esclusione politica preventiva'. Detta anche censura. Rula Jebreal". Lo ha scritto su Twitter il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.(Com)