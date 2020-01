Iraq: Perego (FI): Guerini riferisca in parlamento su nostro contingente

- "Chiediamo che il ministro della Difesa riferisca urgentemente in Parlamento sulle condizioni di impiego ed eventualmente ritiro del nostro contingente militare impegnato in Iraq alla luce del voto di oggi del Parlamento iracheno che ha chiesto alle forze americane della coalizione anti-Isis di lasciare il Paese”. Lo afferma in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia. “Il governo italiano dica come intende tutelare le nostre forze rmate e mantenere un minimo di credibilità internazionale", aggiunge.(Com)