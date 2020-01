Croazia: exit poll, Milanovic vince le elezioni presidenziali con il 53,2 per cento

- In base ai primi exit poll pubblicati dall’istituto Ipsos Pulse Agency, l’ex premier croato Zoran Milanovic, candidato del Partito socialdemocratico (Sdp), è il vincitore delle elezioni presidenziali in Croazia con il 53,25 per cento dei voti contro il 46,75 per cento ottenuto dalla presidente uscente Kolinda Grabar-Kitarovic, candidata dell'Unione democratica croata (Hdz). È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Hina”. Il dato non include tuttavia i voti della diaspora. Al primo turno, che si è svolto lo scorso 22 dicembre, Milanovic si era piazzato al primo posto con il 29,56 per cento dei consensi, mentre la Grabar-Kitarovic si era attestata al 26,65 per cento, risultato in ogni caso non del tutto indicativo dal momento che una buona fetta dei voti del centro-destra erano stati convogliati sul candidato indipendente Miroslav Skoro, che aveva sfiorato il ballottaggio ottenendo il 24,42 per cento dei voti. (Zac)