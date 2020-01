Egitto: ministero Esteri ospita un incontro per ambasciatori stranieri sulla crisi libica

- Il ministero degli Esteri egiziano ha ospitato un incontro per gli ambasciatori stranieri al Cairo sulla crisi libica, che ha visto anche la presenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti, Jonathan Cohen. Lo ha annunciato il ministero in una dichiarazione alla stampa. L'incontro mirava a informare gli ambasciatori stranieri sugli sviluppi delle situazioni in Libia, in particolare dopo il recente mandato del parlamento turco al governo di Ankara di schierare truppe in Libia. Il viceministro degli Esteri, ambasciatore Moataz Zahran, ha confermato che il passo turco rappresenta "una palese violazione delle risoluzioni della legittimità internazionale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Libia, in particolare la risoluzione 1970 per il 2011, in base alla quale è stato formato il comitato delle sanzioni in Libia, vietando armi e militari cooperazione con la Libia". Zahran e i diplomatici egiziani hanno avvertito delle ripercussioni di eventuali interventi militari turchi in Libia. (Cae)