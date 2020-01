Salerno: Tofalo, preoccupante aggressione ad ospedale Ruggi

- “Purtroppo, ancora un episodio di violenza in una struttura ospedaliera. Questa mattina è accaduto all'ospedale Ruggi di Salerno dove due vigilanti, intervenuti per calmare un paziente, sono stati aggrediti e feriti. Per fortuna niente di grave”. Lo ha scritto, in una nota, Angelo Tofalo, sottosegretario alla Difesa e deputato in quota M5s. “A loro la mia vicinanza così come al presidente dell'Ordine dei medici di Salerno, a tutto il personale medico e agli operatori sanitari sempre più spesso bersagli di vere e proprie aggressioni – ha aggiunto -. Il tema della sicurezza negli ospedali deve essere affrontato con urgenza e in maniera risolutiva, troppi i casi che si stanno verificando in tutta Italia”.(Com)