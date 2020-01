Latina: incendio in abitazione a Fondi, nessuna persona coinvolta

- Ieri sera, un incendio si è sviluppato in una abitazione nel Comune di Fondi, località Capratica, in provincia di Latina. Sul posto è intervenuta la squadra territoriale dei Vigili del fuoco di Terracina. Le fiamme hanno interessato il tetto della casa su un unico piano. Dopo essersi accertati che all'interno non vi era nessuno, i Vvf hanno iniziato le operazioni di spegnimento con l'ausilio di altri due automezzi provenienti da Latina e Gaeta. Tali operazioni sono valse a limitare la propagazione dell'incendio così da salvaguardare il resto dell'abitazione. L'incendio non ha coinvolto persone, mentre le cause presumibilmente sono di natura accidentale. (Rer)