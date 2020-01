Latina: incidente stradale su via Appia, salve due persone a bordo auto

- Un incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, alle 23:44 circa, nel Comune di Fondi, in provincia di Latina, sulla via Appia al km 118,600, all'ingresso del centro abitato. Sul posto è intervenuta la squadra territoriale dei Vigili del fuoco di Terracina che ha estratto, in collaborazione con il 118, due persone che si trovavano all'interno dell'abitacolo, mettendo in sicurezza il mezzo.(Rer)