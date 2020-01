Libia: Osservatorio siriano, inviati mille combattenti da Ankara a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero un migliaio i combattenti siriani filo-turchi inviati dalle autorità turche in Libia per difendere la capitale, Tripoli, dall'offensiva delle forze di Khalifa Haftar. Lo ha annunciato l'Osservatorio siriano per i diritti umani, Ong con sede a Londra, ripresa dall'emittente televisiva libica "218 Tv". Sempre secondo la stessa fonte, ci sarebbero altri 1700 combattenti siriani pronti a partire in attesa all'interno delle caserme turche. Inoltre viene segnalata la morte del primo combattente siriano nella battaglia in corso a Tripoli al fianco delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) che si trovava nelle fila della fazione Sultan Murad. (Lit)