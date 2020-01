Iraq: al Sadr chiede la chiusura dell'ambasciata e delle basi Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imam sciita iracheno, Moqtada al Sadr, ha chiesto la chiusura dell'ambasciata e delle basi militati statunitensi in Iraq. In un messaggio che ha inviato oggi al parlamento iracheno, in occasione della sua seduta straordinaria, al Sadr ha chiesto di cancellare immediatamente l'accordo di sicurezza con gli Usa e di non rispettarne i termini, descrivendolo "ingiusto e umiliante". Il leader sciita iracheno ha invitato il parlamento di Baghdad a approvare una risoluzione per chiudere l'ambasciata Usa descrivendola come "ambasciata del male", oltre a chiudere le basi statunitensi in Iraq ed espellere i suoi militari "in modo umiliante". Ha inoltre sottolineato il sostegno dell'esercito e delle forze di sicurezza iracheni alla "resistenza nazionale disciplinata per proteggere la sovranità dell'Iraq" e ha anche chiesto di punire il governo degli Stati Uniti e boicottare i prodotti Usa in Iraq. Nel suo messaggio ha infine chiesto alle fazioni irachene di tenere "un incontro immediato per formare reggimenti internazionali di resistenza". (Irb)