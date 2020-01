Milano: De Corato, periferie sempre più pericolose, criminalità non risparmia nemmeno anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato commenta la notizia del ritrovamento, questa mattina, del corpo senza vita di una donna di 90 anni, nell'agriturismo "Podere Ronchetto" di via Pescara, nel quartiere Gratosoglio: "Se l'indagine in corso dovesse confermare l'ipotesi di omicidio, ci troveremmo di fronte all'ennesima vittima della criminalità che imperversa a Milano, soprattutto nelle periferie, e a causa della quale la città è ultima in Italia per sicurezza, come indica la classifica del Sole 24 Ore su dati Istat. Delinquenza che non risparmia nemmeno i soggetti più fragili". (com)