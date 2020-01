Iran-Usa: Oman invita le parti al dialogo

- L'Iran e gli Stati Uniti "non dovrebbero intensificare ulteriormente le tensioni" a seguito del raid che ha ucciso Qasem Soleimani, capo delle forze d'élite Quds del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica iraniana a Baghdad. E' l'invito del sultanato dell'Oman che in una nota invita le parti al dialogo. L'Oman "sta seguendo il recente deplorevole aumento delle tensioni con grande attenzione. Invita entrambe le parti a dare priorità al dialogo e alla ricerca di mezzi diplomatici per risolvere le controversie in modo da porre fine al conflitto nella regione", ha detto il ministero in una dichiarazione pubblicata dall'agenzia di stampa statale di Mosqat. Il ministero degli Esteri dell'Oman ha anche invitato la comunità internazionale "ad adottare misure per aiutare a ridurre le tensioni nella regione e a cercare sicurezza e stabilità".(Res)