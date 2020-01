Energia: leader turco-cipriota Tatar, accordo su EastMed fra Atene e Nicosia “ostile” a nostri interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra il governo greco e quello greco-cipriota per la costruzione del gasdotto EastMed senza consultare la parte turco-cipriota è frutto di un “atteggiamento ostile” nei confronti di quest’ultima. Lo ha affermato oggi il premier turco-cipriota Ersin Tatar, secondo quanto riporta il quotidiano turco “Hurriyet”. “L’accordo non è in linea con le regole di sicurezza regionali e comporta la possibilità di una grave instabilità. A causa di disegni politici, l'iniziativa non procede da valutazioni economiche ma mira a privare i diritti dei turco-ciprioti e turchi sulle fonti energetiche”, ha osservato Tatar, secondo il quale “qualsiasi tentativo di escludere la Turchia e i turco-ciprioti dall'accordo porta a un nuovo rischio di escalation, date la geopolitica energetica regionale, le capacità di potenza nazionali degli stati del Mediterraneo orientale e gli attuali equilibri strategico-militari. L'unico modo per condividere le risorse del Mediterraneo orientale è di stare lontani dalle politiche per escludere gli attori regionali”, ha aggiunto. (segue) (Tua)