Cina-Usa: delegazione cinese a Washington dal 13 gennaio per firma fase uno accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione cinese si recherà a Washington il prossimo 13 gennaio per firmare la fase uno dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano “South China Morning Post”, che cita una fonte governativa a conoscenza dei fatti. La delegazione, guidata dal vice premier Liu He, farà ritorno in Cina il 16 gennaio. L'accordo commerciale provvisorio annunciato dai negoziatori di Stati Uniti e Cina consente al presidente statunitense Trump di cristallizzare le ostilità con Pechino in vista delle elezioni presidenziali in programma negli Usa il prossimo anno. Tramite l'accordo, Washington impegna la Cina a un aumento significativo delle importazioni di prodotti agricoli Usa: un risultato importante che Trump potrà presentare all'elettorato rurale statunitense durante la campagna presidenziale dei prossimi mesi. La Cina, infatti, si è impegnata ad aumentare quasi del doppio le importazioni agroalimentari dagli Usa, in cambio di una concessione tutto sommato marginale: il rinvio dell'ulteriore aumento dei dazi a carico delle merci cinesi, originariamente programmato per il 15 dicembre. Tale rinvio non ridimensiona in alcun modo le tariffe che Washington ha imposto nell'arco degli scorsi 18 mesi a merci cinesi per circa 250 miliardi di dollari. (Cip)