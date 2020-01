Croazia: ballottaggio presidenziali, affluenza al 43,5 per cento alle 16:30

- L’affluenza alle urne in Croazia per il secondo turno delle elezioni presidenziali si è attestata al 43,52 per cento alle ore 16:30, per un totale di oltre 1,5 milioni di voti. È quanto reso noto dalla Commissione elettorale croata, secondo cui rispetto al primo turno hanno votato 190 mila elettori in più, mentre rispetto alle elezioni di cinque anni fa sono stati 170 mila i voti in meno. La chiusura delle urne è prevista per le ore 19, mentre i primi risultati sono attesi intorno alle 20. Circa 3.860.000 elettori in Croazia sono chiamati alle urne oggi, 5 gennaio, per il secondo turno delle elezioni presidenziali che vedono sfidarsi al ballottaggio la presidente uscente Kolinda Grabar-Kitarovic, candidata dell'Unione democratica croata (Hdz), e lo sfidante Zoran Milanovic, candidato del Partito socialdemocratico (Sdp). In vista del voto, da cui uscirà il nome del presidente che guiderà il paese per i prossimi cinque anni, si è tenuto giovedì sera sull'emittente pubblica croata "Hrt" un duello televisivo fra i due contendenti i quali hanno dovuto rispondere a 40 domande, 20 per ciascuno, riguardanti temi quali il problema demografico, la sicurezza, l'economia, la politica estera e la corruzione. (segue) (Zac)