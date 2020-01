Medio Oriente: segretario Usa Pompeo a colloquio con il principe ereditario del Bahrein Al Khalifa

- Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Michael R. Pompeo, ha parlato oggi al telefono con il Principe ereditario del Bahrein, Salman bin Hamad al-Khalifa, per discutere della situazione in Iraq e delle continue provocazioni e minacce dell'Iran alla regione. Secondo quanto si legge in una nota diramata dal Dipartimento di Stato Usa, il segretario Pompeo "ha ringraziato il principe ereditario per il lavoro che lui e il suo popolo svolgono per proteggere i diplomatici statunitensi e i membri del servizio nel suo paese e ha sottolineato la determinazione dell'amministrazione del presidente Donald Trump nel proteggere gli interessi, il personale, le strutture e i partner Usa". (Res)