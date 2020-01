Roma: Raggi, migliaia di persone frequentano Villa Pamphili, patrimonio valorizzato

- "Villa Doria Pamphili è frequentata ogni giorno da migliaia di persone che ne apprezzano le bellezze: visitano il Casino del Bel Respiro con il giardino 'segreto', la valle dei Daini, antica riserva di caccia della famiglia Pamphili e ne ammirano le numerose fontane storiche". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "L’Ufficio di coordinamento per il decoro urbano ha valorizzato questo patrimonio intervenendo su alcune zone per rendere il parco più bello e vivibile per i cittadini - aggiunge Raggi -. Nella villa è stata eseguita una pulizia approfondita delle caditoie, una risistemazione del percorso pedonale dall'ingresso di via Leone XIII e un restyling di alcune panchine danneggiate. La splendida fontana della Lumaca, copia di quella realizzata dal Bernini e commissionata da papa Innocenzo X, è stata riqualificata completamente. Sono poi sostituite integralmente tutti i vetri lesionati o che presentavano scritte sul ponte Artemisia Gentileschi Lomi, che collega le due zone del parco. Con interventi mirati su giardini storici, parchi e aree verdi di Roma intendiamo - conclude Raggi - restituire decoro, funzionalità e una bellezza nuova ai quartieri della nostra città". (Rer)