Iraq: premier Abdel Mahdi chiede al parlamento ritiro truppe Usa

- Il primo ministro iracheno, Adil Abdul Mahdi, presenterà una richiesta al parlamento di Baghdad in merito al ritiro delle truppe statunitensi dal paese. Lo ha riferito l'emittente "al Arabiya", citando fonti locali. E' infatti iniziata oggi la seduta del parlamento dedicata alla situazione nel paese dopo il raid aereo di venerdì scorso nel quale hanno perso la vita Qassam Soleimani e Abu al Mahdi al Mohandis. La riunione è molto convulsa e non mancano gli scontri verbali tra i vari deputati. Il premier Abdel Mahdi è arrivato nel palazzo del parlamento per rivolgersi ai deputati. Al suo arrivo il capo dell'esecutivo iracheno ha affermato che è stato informato dell'attacco degli Stati Uniti contro Soleimani solo pochi minuti prima che accadesse. "Il governo iracheno ha respinto l'idea del raid quando è stato informato pochi minuti prima dell'attacco", ha detto il primo ministro. (Res)