Iran-Russia: raid Baghdad non influenzerà i rapporti

- I rapporti tra Iran e Russia e i contatti in corso sulla crisi in Siria continueranno "senza essere influenzati dal recente assassinio del comandante della Forza Quds del Corpo della Guardia Rivoluzionaria, Qassem Soleimani nell'attacco aereo statunitense di venerdì in Iraq". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi. "Non pensiamo che con la nomina del generale Esmail Qaani alla guida del corpo rivoluzionario iraniano si creerà un vuoto in quest'area", ha detto Mousavi al briefing con la stampa di oggi a Teheran. (Res)