Strade Roma: Fd'I, Raggi riprogrammi lavori galleria Giovanni XXIII, si rischia caos

- "Ben 150 giorni di chiusura di uno dei più importanti tratti stradali cittadini, a partire dal 20 gennaio, porterà disagi e caos sull'intero quadrante di Roma Nord, con effetti a catena in particolare per i municipi XIV e XV della Capitale". Lo dichiarano in una nota Lavinia Mennuni, consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Giorgio Mori consigliere Fd'I nel municipio XV e Agostino Casasanta, Giorgia de' Medici e Arnaldo Veggi componenti del coordinamento Fd'I municipio XV. "Questa nuova chiusura - spiegano - arriva, oltretutto, dopo un numero, ormai considerevole, di altri interventi sulla stessa galleria (con tutti i disagi connessi), il che denota in modo inequivocabile la pressoché totale assenza di qualsiasi programmazione da parte dell'Amministrazione comunale". Mennuni spiega quindi di aver chiesto, in qualità di componente della commissione Mobilità capitolina, "l'immediata convocazione di una seduta di commissione per far ragionare la sindaca e riprogrammare tali lavori diversamente: magari ad agosto quando la città si svuota, di notte o nei giorni festivi, aprendo le corsie a turno. Comunque non con la contemporanea chiusura di una carreggiata dell'Aurelia e delle stazioni metro Cornelia e Baldo degli Ubaldi". (segue) (Com)