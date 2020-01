Strade Roma: Fd'I, Raggi riprogrammi lavori galleria Giovanni XXIII, si rischia caos (2)

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia sottolineano: "Crediamo che i lavori vadano fatti ma diversamente, riducendo la tempistica, offrendo un piano alternativo di viabilità e modificandola a seconda dei flussi di traffico nelle ore di punta, lasciando una delle due gallerie in uso, quando l'altra è in manutenzione, come per anni abbiamo avuto la monogalleria sulla tangenziale sotto il Fleming, con le quattro corsie che divenivano due. Magari occupandosi a questo punto anche delle infiltrazioni d'acqua e della manutenzione straordinaria degli impianti antincendio, segnaletica vie di fuga, idranti, colonnine sos, eccetera, che sono in evidente stato di degrado e non idonei allo scopo, e per evitare ulteriori futuri lavori". "Siamo ancora in tempo - concludono - per evitare un caos annunciato. Raggi si fermi e ragioni sulla maniera migliore per conciliare l'esigenza dello svolgimento di tali lavori senza rovinare per quasi tre mesi la vita a chi abita o lavora a Roma nord". (Com)