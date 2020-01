Iraq: premier Mahdi chiede a parlamento di votare per ritiro truppe straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro iracheno, Adil Abdul Mahdi, ha chiesto ai parlamentari iracheni di votare per ordinare l'immediato e definitivo del ritiro delle truppe straniere dal paese a seguito dell'attacco del drone statunitense che ha ucciso Qasem Soleimani, il capo del corpo di élite dei guardiani della rivoluzione islamica e Abu Mahdi al-Muhandis, vice comandante di un gruppo di miliziani sciiti iracheni. Il discorso del primo ministro al parlamento iracheno è stato trasmesso in diretta dall'emittente nazionale "al Iraqiya" e da "Sky News Arabia". "La cessazione della presenza dei militari stranieri è la soluzione migliore, nonostante le difficoltà interne ed esterne", ha detto Mahdi. Il premier ha aggiunto che ci sono due opzioni disponibili per quanto riguarda il ritiro delle truppe della coalizione a guida statunitense. Il primo vedrebbe il loro ritiro immediato e completo, il secondo ordinerebbe al personale militare straniero di andarsene gradualmente. “Come primo ministro e comandante in capo raccomando la prima opzione. Nonostante le difficoltà interne ed esterne che potremmo incontrare, questa opzione è fondamentalmente migliore per l'Iraq ... Aiuterà a riorganizzare le relazioni con gli Stati Uniti e le altre nazioni, mantenere relazioni cordiali sulla base del rispetto della sovranità territoriale e non consentire interferenze negli affari interni", ha osservato Mahdi. E' iniziata questa mattina la seduta del parlamento di Baghdad convocata in via straordinaria dopo il raid di venerdì scorso. (Res)