Parchi Roma: Pedica (Pd), ripristinare subito targa Welby in piazza Don Bosco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Campidoglio ripristini subito la targa a Piergiorgio Welby a Don Bosco". È quanto afferma Stefano Pedica della direzione romana del Pd in una nota. "Di fronte a un gesto così vile - aggiunge - le istituzioni hanno il dovere di rispondere tempestivamente. Atti vandalici di questo genere non possono passare inosservati. Mi auguro che le forze dell'ordine riescano a risalire in tempi brevi ai responsabili". (Com)