Rai: Mulè (FI), ridicolo dibattito su Rula Jebreal

- "È iniziato ufficialmente il festival del ridicolo intorno a Sanremo. Perché è ridicolo il dibattito scatenato in queste ore su Rula Jebreal e la sua mancata presenza teatro Ariston". Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulé, capogruppo di Forza Italia in commissione di Vigilanza Rai. "È ridicolo che la politica metta becco sul festival della canzone, da morire dalle risate addirittura che lo faccia chi sta in maggioranza nel governo e umilia quotidianamente la Rai con i suoi dirigenti bloccando l'avvio del piano industriale per una volgare spartizione di poltrone - aggiunge -. La realtà è molto semplice: dica il direttore artistico Amadeus se, chi e perché ha bloccato la partecipazione della Jebreal. E faccia lo stesso l'amministratore delegato Salini se non vuol continuare a far la figura della figurina a viale Mazzini. Tutto il resto, tanto per restare in tema canzonieri, è noia".(Com)