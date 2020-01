Libia: Unsmil condanna attacco ad accademia militare di Tripoli

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia ha condannato l'attacco contro l'accademia militare ad al Hadhba, a sud di Tripoli, che ha provocato numerose vittime, secondo una dichiarazione rilasciata dalla missione. "L'escalation delle azioni militari in questo modo pericoloso complica ulteriormente la situazione in Libia e minaccia le possibilità di tornare al processo politico", ha dichiarato l'Unsmil. "La persistenza di bombardamenti indiscriminati sui civili e su strutture civili come ospedali, scuole può equivalere a crimini di guerra", ha aggiunto. (Lit)