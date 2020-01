Energia: Turkish Stream, Russia avvia consegne di gas verso Bulgaria, Grecia e Macedonia del Nord (2)

- Il mese scorso il primo ministro bulgaro Bojko Borisov ha promesso che il gas russo attraverserà il territorio della Bulgaria verso la Serbia entro il 31 maggio del prossimo anno attraverso la ramificazione del gasdotto. Il Turkish Stream è il progetto di un gasdotto di oltre 900 chilometri composto da due tronconi che trasporterà il gas da grandi riserve in Russia alla Turchia e, successivamente, in Europa meridionale e sud-orientale. Due condutture parallele offshore partiranno dalla Russia e, attraverso il Mar Nero, giungeranno sino alla Turchia: a quel punto uno dei due tronconi proseguirà sino al confine turco-europeo, aggirando i partner di transito ritenuti da Mosca come inaffidabili. La costruzione dovrebbe essere completata entro la fine del 2020 e, come dichiarato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan di recente, l’opera sarà inaugurata il prossimo 8 gennaio. (Bus)