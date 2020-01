Libia: portavoce Lna al Mismari nega responsabilità raid su accademia militare Tripoli

- Il portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar, Ahmed al Mismari, ha smentito in modo categorico qualsiasi responsabilità da parte delle sue truppe dell'attacco condotto ieri sera contro la sede dell'accademia militare di Tripoli nel quale hanno perso la vita 30 cadetti. Parlando oggi nel corso di una conferenza stampa, l'ufficiale di Bengasi ha affermato che tutti i dettagli confermano che si è trattato di un "atto terroristico" contro questi studenti. Ha anche aggiunto in una trasmissione video sulla pagina ufficiale di Facebook dell'Lna, che questo incidente "sarà oggetto di una indagine da parte delle Nazioni Unite che dovrebbero inviare commissari per indagare". L'ufficiale ha sottolineato che l'attacco al Collegio militare di Tripoli "è stato condotto con colpi di mortaio e non da un raid aereo". Ieri sera il Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha accusato le forze dell'Lna di aver provocato con un attacco armato la morte di 30 allievi dell'accademia militare di al Hadhba, nella parte sud di Tripoli. (Lit)