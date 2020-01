Croazia: ballottaggio presidenziali, affluenza al 18,9 per cento alle 11:30

- L’affluenza alle urne in Croazia per il secondo turno delle elezioni presidenziali si è attestata al 18,87 per cento alle ore 11:30, il 15,75 per cento in più rispetto al primo turno di due settimane fa. è quanto reso noto dalla Commissione elettorale croata. Il dato è tuttavia in calo rispetto alle elezioni di cinque anni fa. L’affluenza più alta si è registrata nelle province di Varazdin, Karlovac e Krapina Zagorje, quella più bassa in Virovitica-Podravina, Brod-Posavina e Vukovar-Srijem. Circa 3.860.000 elettori in Croazia sono chiamati alle urne oggi, 5 gennaio, per il secondo turno delle elezioni presidenziali che vedono sfidarsi al ballottaggio la presidente uscente Kolinda Grabar-Kitarovic, candidata dell'Unione democratica croata (Hdz), e lo sfidante Zoran Milanovic, candidato del Partito socialdemocratico (Sdp). La chiusura delle urne è prevista per le ore 19. In vista del voto, da cui uscirà il nome del presidente che guiderà il paese per i prossimi cinque anni, si è tenuto giovedì sera sull'emittente pubblica croata "Hrt" un duello televisivo fra i due contendenti i quali hanno dovuto rispondere a 40 domande, 20 per ciascuno, riguardanti temi quali il problema demografico, la sicurezza, l'economia, la politica estera e la corruzione. (segue) (Zac)