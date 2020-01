Milano: aggrediscono poliziotti alla fermata M2 di Porta Genova, arrestati due 18enni

- Due 18enni, entrambi italiani, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale alla fermata della metro M2 di Porta Genova a Milano. Prima i due ragazzi hanno opposto resistenza ai controlli del personale Atm e poi, dopo l'arrivo della Polizia, hanno aggredito anche gli agenti, colpendone uno al ginocchio, provocandogli una contusione. Per questo motivo, oltre al reato di resistenza a pubblico ufficiale, per uno dei due si aggiunge quello di lesioni a pubblico ufficiale. (Rem)