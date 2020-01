Libia: Turchia condanna raid aereo ad accademia militare di Tripoli

- Il governo della Turchia ha "fortemente condannato" il raid aereo avvenuto la notte scorsa contro un’accademia militare a sud di Tripoli da parte delle forze fedeli al generale Khalifa Haftar, nel quale sono morte almeno 30 persone. “È essenziale che la comunità internazionale prenda quanto prima le misure necessarie per fermare gli attacchi del cosiddetto Esercito nazionale libico di Haftar e garantire un cessate il fuoco in Libia, nonché porre fine al sostegno esterno fornito ad Haftar”, ha dichiarato il ministero degli Esteri turco in una nota, ribadendo che la Turchia proseguirà nei suoi sforzi al fianco del Governo di accordo nazionale (Gna) riconosciuto dalle Nazioni Unite. Nei giorni scorsi il parlamento turco ha approvato una mozione che consente lo spiegamento di truppe in Libia per un anno al fine di rispondere alle minacce dei gruppi armati considerati illegittimi e di altri gruppi “terroristici” che colpiscono gli interessi nazionali di entrambi i paesi. La risoluzione mira inoltre a garantire la sicurezza in Libia di fronte a possibili migrazioni di massa e a fornire aiuti umanitari alla popolazione libica.(Tua)