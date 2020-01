Milano: aggressione in casa, 43 enne in codice giallo al San Carlo (2)

- (segue) Sono stati indagati in stato di libertà per il reato di lesioni gravi tre cittadini italiani, tutti con precedenti, uno di 25 anni e due di 20 anni per l'aggressione al 43enne avvenuta questa notte intorno all'una e mezza. La volante della Polizia è intervenuta a seguito della segnalazione del 118, che ha poi trasportato la vittima, anche lui con precedenti, all'Ospedale San Carlo in codice giallo, con una ferita alla testa dovuta all'aggressione. I poliziotti, dopo le prime ricostruzioni, hanno rintracciato i tre aggressori, che avevano chiesto alla vittima di scendere fino al portone di casa in via Simone Saint Bon per parlare. Una volta arrivato è stato quindi aggredito dai tre che si sono poi dati alla fuga. (Rem)