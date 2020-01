Croazia: prossima settimana vertici Ue a Zagabria per inaugurazione semestre presidenza

- Una delegazione di alto livello della Commissione europea guidata dalla presidente Ursula von der Leyen e dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel sarà in visita a Zagabria la prossima settimana per inaugurare ufficialmente il semestre di presidenza europea della Croazia. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Hina”. La sicurezza e i problemi legati al calo demografico, le sfide dell'economia globale e la riduzione delle differenze di sviluppo fra i paesi membri saranno fra i temi al centro della presidenza croata di turno dell'Unione europea: così i vertici di Zagabria, a cominciare dal premier Andrej Plenkovic, hanno anticipato alcune linee guida fissate dalla Croazia, che dallo scorso 1 gennaio e per i prossimi 6 mesi sarà a capo del Consiglio dell'Ue. Il calendario vede già a partire dal 7 gennaio una serie di appuntamenti istituzionali anche al di fuori dei confini di Stato. In quella giornata Plenkovic sarà infatti a Parigi per un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron: al centro dei colloqui sarà certamente anche il processo di allargamento europeo che ha visto recentemente uno stop, partito proprio dalla Francia, all'avvio dei negoziati per Albania e Macedonia del Nord. La settimana successiva, il 14 gennaio, è in programma un intervento di Plenkovic al Parlamento europeo, in cui il premier croato illustrerà il programma di Zagabria. Il 16 gennaio, infine, il primo ministro avrà un colloquio a Berlino con il cancelliere tedesco Angela Merkel. L'avvio della presidenza di turno è stato preceduto da alcune importanti visite a Zagabria, come quella del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. (Zac)