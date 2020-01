Medio Oriente: papa Francesco invita a moderazione e dialogo per allentare tensioni

- Papa Francesco ha rivolto un appello a tutte le parti affinché mostrino moderazione e si impegnino in un dialogo per allentare le crescenti tensioni internazionali a seguito dell’uccisione del generale Qasem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, avvenuta in un raid statunitense a Baghdad. “In molte parti del mondo si avverte una terribile aria di tensione. La guerra porta solo morte e distruzione. Esorto tutte le parti ad alimentare la fiamma del dialogo e dell'autocontrollo e a bandire l'ombra dell'ostilità”, ha detto il papa durante l’Angelus domenicale. (Res)