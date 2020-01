Iraq: premier Abdel Mahdi convoca ambasciatore Usa dopo raid

- Il premier iracheno, Adel Abdel Mahdi, ha ordinato la convocazione dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Iraq, Matthew H. Tueller, per protestare dopo il raid aereo di venerdì scorso sull'aeroporto di Baghdad nel quale hanno perso la vita Qassam Soleimani e Abu al Mahdi al Muhandis. Lo ha reso noto il portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene, Abdul Karim Khalaf, all'agenzia di stampa russa "Sputnik". Khalaf ha dichiarato che "esiste una direttiva del primo ministro Abdel Mahdi, al ministro degli Affari Esteri, Muhammad Ali al Hakim, di convocare l'ambasciatore Usa a Baghdad, a seguito dell'attacco di venerdì a Baghdad". La fonte ha aggiunto che "la direttiva prevede la consegna all'ambasciatore Usa di un documento di protesta, il rifiuto del governo iracheno di tali azioni e la richiesta che non si ripetano in futuro". (Res)