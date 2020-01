Energia: governo di Cipro invierà presto proposta a Israele per sviluppo giacimento Afrodite

- Il governo di Cipro invierà presto la sua proposta a Israele riguardo lo sviluppo del giacimento di gas naturale di Afrodite. Lo ha detto oggi il portavoce del governo Kyriacos Koushos parlando a margine di un evento ad Alassa, nel distretto di Limassol. “Durante il primo semestre (del 2020) avremo i primi risultati che annunceremo immediatamente”, ha detto il portavoce, citato dall’agenzia di stampa “Cna”, a proposito delle nuove perforazioni in programma nei prossimi mesi, come annunciato dal ministro dell'Energia cipriota. Nel novembre scorso il governo di Nicosia ha firmato una concessione di 25 anni con il consorzio Aphrodite per lo sfruttamento di un giacimento di gas a sud-est dell'isola scoperto per la prima volta nel 2011. Secondo quanto riferito dai media ciprioti. Il contratto con Noble Energy, Shell e Delek è la prima licenza di sfruttamento commerciale firmata dall'isola del Mediterraneo. (segue) (Res)