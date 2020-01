Energia: governo di Cipro invierà presto proposta a Israele per sviluppo giacimento Afrodite (2)

- Si ritiene che il giacimento di Afrodite contenga circa 4,1 trilioni di piedi cubi (tcf) di gas. Le autorità cipriote hanno affermato che il gas naturale inizierà a essere estratto nel 2025, con guadagni stimati di 9,3 miliardi di euro in un periodo di 18 anni. "Il piano prevede l'implementazione di quella che consideriamo l'opzione migliore possibile, trasferendo gas attraverso un gasdotto sottomarino a Idku in Egitto, da dove il Gnl sarà esportato in Europa e nei mercati internazionali", ha dichiarato il ministro dell'Energia cipriota Yiorgos Lakkotrypis in una nota. A settembre dell'anno scorso Egitto e Cipro hanno firmato un accordo per la costruzione di un gasdotto sottomarino dal giacimento di Afrodite a un impianto di liquefazione in Egitto. (Res)