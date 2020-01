Legge Bilancio: Brunetta, nel 2020 più tasse e deficit

- "Nel 2020 non ci sarà assolutamente alcuno spazio per abbassare le tasse su famiglie e imprese e italiane, come ammesso oggi anche dalla Cgia di Mestre”. Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. “E' questa l'evidenza che comincia a emergere dopo l'approvazione della Legge di Bilancio da parte della maggioranza giallorossa, che ha lasciato in eredità una pesantissima dote di clausole di salvaguardia da 47,1 miliardi di euro per i prossimi due anni – continua in una nota -. Così, nella prossima sessione autunnale di Bilancio, il Governo, attuale o futuro che sia, dovrà rifare esattamente quanto fatto lo scorso anno: aumentare nuovamente il deficit per evitare lo scatto delle clausole di salvaguardia senza avere neanche un euro per poter abbassare la pressione fiscale”.(Com)