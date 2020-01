Milano: aggredisce ex ragazzo con l'acido, sottoposta a fermo 47enne

- La donna di 47 anni che ha aggredito ieri con una sostanza corrosiva, presumibilmente dell'acido, un giovane di 28 anni, con il quale aveva intrapreso una relazione della quale non riusciva ad accettare la fine, è stata sottoposta a fermo per gravi indizi di colpevolezza questa notte alle 3 ed è attualmente in carcere nella città di Genova, dov'è stata rintracciata verso le 20. Dopo aver atteso l'ex ragazzo, con il quale si era frequentata per meno di un mese dopo averlo conosciuto in un sito d'incontri, in piazza Gae Aulenti a Milano, dove lui lavora come barista in un esercizio commerciale, la donna lo ha prima aggredito con uno spray al peperoncino e poi, mentre il giovane cercava di ripararsi, ha gettato la sostanza sul volto del ragazzo che ha riportato ustioni di primo e secondo grado sulla guancia, sul collo, sulla spalla e sulla mano. La 47enne subito dopo l'aggressione è scappata facendo perdere le sue tracce ma grazie a un lavoro di ricerca dei militari di Milano, Acqui Terme, dove risultava l'ultima residenza, e Genova, la donna è stata rintracciata e ora dovrà rispondere al reato di stalking e atti persecutori ma le verrà anche contestato quello legato all'articolo 583 quinquies del codice penale che riguarda il deturpamento del volto. (Rem)