Armenia-Iran: ministro Esteri Mnatsakanyan a colloquio con Zarif, rinnovato appello a distensione in Medio Oriente

- Il ministro degli Esteri dell’Armenia, Zohrab Mnatsakanyan, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo iraniano Javad Zarif per discutere dell’escalation in Medio Oriente causata dall’uccisione del generale Qassem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane. A nome del governo dell'Armenia, riferisce “Armenpress”, il ministro Mnatsakanyan ha espresso le sue condoglianze al governo e al popolo iraniano per la morte di Soleimani e ha sottolineato l'importanza di prevenire ulteriori tensioni e di attenuare la situazione con mezzi pacifici. Il ministro armeno ha quindi sottolineato la disponibilità dell'Armenia a continuare una stretta cooperazione con tutti i suoi partner per la stabilità e la sicurezza regionali.(Res)