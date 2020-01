Serbia: ministro Esteri Vucic, giusta decisione Vucic di non recarsi in Montenegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha definito giusta la decisione del presidente Aleksandar Vucic di non recarsi in Montenegro nel giorno della vigilia del Natale ortodosso, in programma il prossimo 7 gennaio, ribadendo al contempo che Belgrado resta fermamente in difesa dei diritti del popolo serbo. “Abbiamo un diritto e un obbligo legittimi di prenderci cura dei serbi in Montenegro”, ha detto Dacic all’emittente serba “Rts”, sostenendo che agli occhi delle autorità montenegrine la visita di Vucic avrebbe dato ulteriore potere al popolo serbo in Montenegro. “La Serbia è sinceramente impegnata nella pace e nel dialogo, ma si aspetta altrettanto da parte del Montenegro”, ha detto Dacic. “In questo caso, non si tratta di persone che sono venute in Montenegro, ma di persone che vivono in Montenegro e si dichiarano serbi e rappresentano circa il 30 per cento (della popolazione montenegrina)”, ha aggiunto Dacic, riferendosi alla situazione in Montenegro dopo l’adozione del controverso legge sulla libertà di religione, che prevede la possibilità di nazionalizzare alcune proprietà della Chiesa serba ortodossa, che ha giurisdizione canonica anche in Montenegro. (segue) (Seb)