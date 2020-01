Serbia: ministro Esteri Vucic, giusta decisione Vucic di non recarsi in Montenegro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il presidente serbo Vucic ha annunciato la sua decisione di annullare la sua visita nel nord del Montenegro nel corso di una conferenza stampa straordinaria tenuta dopo l'incontro con il Patriarca Irinej, primate della Chiesa ortodossa serba. La decisione, ha spiegato Vucic, è stata presa per “non concedere un alibi” alle autorità del Montenegro per denunciare che si tratti di un attacco all'indipendenza e all'ordine costituzionale del paese. Il presidente serbo ha quindi aggiunto di non voler dare l'opportunità di dire qualcosa di negativo sul popolo serbo e ha annunciato che in futuro il governo di Belgrado sosterrà tutte le istituzioni serbe nella regione “dieci volte più di prima”. Vucic ha inoltre esortato i cittadini serbi a esprimere le loro opinioni politiche “in modo dignitoso”, nel rispetto di tutti. “Il mio messaggio chiave per il nostro popolo in Montenegro è che siamo un popolo unico e non permetteremo a nessuno di distruggere il nostro passato e il nostro futuro”, ha affermato il presidente serbo. (segue) (Seb)